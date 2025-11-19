Bećirović u UN-u: Očuvanje dejtonskog poretka i uloga OHR-a ključni za BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s predsjednicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Annalenom Baerbock u sjedištu UN-a u New Yorku. Sastanku je prisustvovao i ambasador Zlatko Lagumdžija, šef stalne misije BiH pri UN-u.

Bećirović je upoznao Baerbock s aktuelnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu, naglasivši da destruktivno antidejtonsko djelovanje i dalje predstavlja ozbiljan izazov. Istakao je važnost uloge visokog predstavnika za očuvanje mira i stabilnosti, poručivši da su prijedlozi koji bi oslabili poziciju i nadležnosti OHR-a neprihvatljivi za Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetio je da Dejtonski mirovni sporazum nije dokument koji se može tumačiti selektivno, već cjelovit međunarodni sporazum koji mora biti dosljedno proveden u svim segmentima.

Bećirović je zahvalio Generalnoj skupštini UN-a na usvajanju Rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, koja je potvrđena u maju 2024. godine. Posebno je istakao historijski značaj postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao trajne opomene i poruke o važnosti prevencije budućih zločina i genocida.

U razgovoru je zahvalio i Annaleni Baerbock na njenom angažmanu u širenju istine o genocidu, te na njenoj podršci kao ministrice vanjskih poslova Njemačke u zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka zajednički je ocijenjeno da Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u radu Generalne skupštine UN-a i doprinosi jačanju univerzalnih vrijednosti, multilateralizma i zaštite ljudskih prava.

Kako podsjećaju iz Kabineta Denisa Bećirovića, ovo je šesti sastanak člana Predsjedništva BiH sa predsjednicima Generalne skupštine UN-a u sjedištu organizacije, uz pet prethodnih susreta s generalnim sekretarom UN-a.