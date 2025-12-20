Bećirović u Washingtonu: Strateško partnerstvo sa SAD-om ključno za stabilnost BiH

U okviru intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Washingtonu s američkim kongresmenom Keith Selfom, predsjedavajućim Pododbora za Evropu u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD-a.

Tokom sastanka, Bećirović je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na dugogodišnjoj i kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, ističući da je strateško partnerstvo sa SAD-om od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i ukupnog razvoja zemlje i regiona. Posebno je naglasio važnost proaktivnog i prijateljskog odnosa Kongresa SAD-a prema Bosni i Hercegovini, kao i stalnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu države.

Bećirović je poručio da će nastaviti argumentirano informirati američke zvaničnike o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te odlučno djelovati u interesu države i svih njenih građana. Ukazao je i na značaj zajedničkog djelovanja u suprotstavljanju vanjskom malignom uticaju i hibridnim prijetnjama usmjerenim protiv Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je riječ o pitanju koje se tiče ne samo sigurnosti BiH, već i šire evroatlantske stabilnosti.

Poseban dio razgovora bio je posvećen ulozi Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice. Bećirović je naglasio važnost snažne podrške SAD-a OHR-u kao jednom od ključnih stubova očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ističući da je visoki predstavnik uspostavljen upravo na osnovu tog sporazuma. Upozorio je da bi bilo kakvo slabljenje njegove uloge i nadležnosti moglo imati ozbiljne posljedice po mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regionu, podsjetivši da su iskustva iz 2025. godine pokazala koliko je OHR važan u suprotstavljanju antidejtonskim politikama.

Član Predsjedništva BiH istakao je da će vođenjem odgovorne i državotvorne politike Bosna i Hercegovina dodatno unaprijediti saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući iniciranje i realizaciju zajedničkih strateških projekata. Među prioritetima je naveo saradnju u oblasti sigurnosti i odbrane, projekat Južne gasne interkonekcije, kao i jačanje ekonomskih prilika, vladavine prava i stvaranje stabilnog poslovnog ambijenta u korist svih građana BiH.

Kongresmen Keith Self potvrdio je da Sjedinjene Američke Države poštuju Dejtonski mirovni sporazum te da ostaju posvećene očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana.