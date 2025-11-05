Bećirović uputio saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Kabinet Denisa Bećirovića upozorava na lažne sadržaje i pokušaje digitalne manipulacije

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli.

„Duboko sam potresen viješću o katastrofalnom požaru u Domu penzionera u Tuzli. U jednoj od najvećih tragedija koje su zadesile Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, od posljedica požara je smrtno stradao veliki broj osoba, a mnogi su povrijeđeni. Među njima su i pripadnici spasilačkih službi. Ova tragedija je potresla sve građane Bosne i Hercegovine. U ovim teškim trenucima moje misli i suosjećanje su s porodicama stradalih i povrijeđenima.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, s kojim sam u kontaktu, informirao me da su povrijeđeni adekvatno zbrinuti na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Kao član Predsjedništva BiH ponudio sam podršku i pomoć kroz angažman državnih resursa.
U ime svih građana Bosne i Hercegovine, izražavam zahvalnost pripadnicima vatrogasnih jedinica, policije, hitne pomoći i svim drugim službama koje su hrabro i profesionalno reagovale u izuzetno teškim okolnostima, čime su spriječile još veću tragediju.

Građani Bosne i Hercegovine, ali i naši prijatelji u regiji i širom svijeta, koji su nam uputili telegrame saučešća, danas tuguju zajedno s Tuzlom. Dijelimo duboku bol, ali i odlučnost da zajednički pokažemo solidarnost, ljudskost i brigu prema onima kojima je sada pomoć najpotrebnija“.

