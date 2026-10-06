Bećirović zadržao prednost: Evo koliko sada bježi Izetbegoviću

Novi rezultati za Predsjedništvo BiH pokazuju da Denis Bećirović i dalje vodi u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem preliminarnom presjeku Centralne izborne komisije BiH, Bećirović ima 212.161 glas, dok je Bakir Izetbegović osvojio 189.089 glasova.

Razlika između dvojice kandidata sada iznosi 23.072 glasa u korist Bećirovića.

Rezultati za Predsjedništvo BiH nakon 97 posto biračkih mjesta

Bećirović, kandidat koalicije „Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu“, tako ostaje na prvom mjestu, dok je kandidat SDA Bakir Izetbegović drugi. Izetbegoviću trenutno nedostaje 911 glasova da dostigne broj od 190.000 osvojenih glasova.

Na trećoj poziciji je kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, koji je osvojio 142.480 glasova. Kandidat Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić trenutno ima 11.951 glas.

Rezultati za Predsjedništvo BiH u ovom presjeku obuhvataju podatke sa 3.082 od ukupno 3.177 biračkih mjesta u Federaciji BiH, odnosno 97 posto biračkih mjesta.

Podaci sa još 95 biračkih mjesta nisu zaprimljeni, zbog čega objavljeni rezultati i dalje imaju preliminarni karakter. Bećirović prema trenutno obrađenim podacima zadržava prednost od 23.072 glasa nad Izetbegovićem.