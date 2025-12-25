Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Adin Jusufović
Betlehem
Betlehem, grad u kojem je prema kršćanskom vjerovanju rođen Isus Krist, ove godine Božić obilježava znatno skromnije nego ranije.

Nekada prepuni trgovi i dolasci hodočasnika iz cijelog svijeta izostali su zbog rata u Gazi, izraelske kontrole Zapadne obale, ograničenja kretanja i duboke ekonomske krize.

Na Trgu jaslica postavljeno je božićno drvce visoko 15 metara, uz Crkvu Rođenja, izgrađenu iznad mjesta koje kršćani smatraju Isusovim rodnim mjestom. Nakon dvogodišnje pauze, gradske vlasti odlučile su obnoviti ograničene božićne aktivnosti, uključujući ceremoniju paljenja lampica, s ciljem očuvanja tradicije i javnog života u gradu.

Proslave su se odvijale bez uobičajenog priliva stranih posjetilaca. Lokalni vjernici okupili su se na centralnom trgu, uz muzički program i skromnu ponudu, dok je ponoćnu misu u Crkvi Rođenja predvodio jerusalemski latinski patrijarh Pierbattista Pizzaballa.

Općinske vlasti su tokom rata u Gazi znatno smanjile božićne manifestacije, a ograničeno primirje između Izraela i Hamasa spriječilo je dalju eskalaciju sukoba, ali nije dovelo do normalizacije života u regiji.

Slična atmosfera obilježila je i proslave u drugim dijelovima Bliskog istoka, uključujući Siriju, gdje su božićna okupljanja održana uz pojačane sigurnosne mjere. Globalno, Božić se obilježava u različitim okolnostima, pri čemu su brojna obilježavanja protekla uz poruke opreza, solidarnosti i pozive na mir.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle uputili božićnu čestitku

Tuzla i TK

Irfan Halilagić uputio božićnu čestitku

Vijesti

Biskupi Katoličke Crkve u BiH uputili božićnu poruku: „Božić nije samo...

Magazin

Božićna prehrana: Kako se ne udebljati u decembru i tokom praznika?

Vijesti

Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu

Istaknuto

Danas na Trgu slobode obilježavanje pravoslavnog Božića

Vijesti

Kraj prevarama pri kupovini auta: EU uvodi strožije mjere!

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10 beba

Istaknuto

Mural s likom četnika Slavke Aleksića osvanuo u Banjoj Luci

Vijesti

Kolovoz mokar, uslovi za vožnju pretežno dobri

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme uz mogući snijeg

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]