Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Betlehem, grad u kojem je prema kršćanskom vjerovanju rođen Isus Krist, ove godine Božić obilježava znatno skromnije nego ranije.

Nekada prepuni trgovi i dolasci hodočasnika iz cijelog svijeta izostali su zbog rata u Gazi, izraelske kontrole Zapadne obale, ograničenja kretanja i duboke ekonomske krize.

Na Trgu jaslica postavljeno je božićno drvce visoko 15 metara, uz Crkvu Rođenja, izgrađenu iznad mjesta koje kršćani smatraju Isusovim rodnim mjestom. Nakon dvogodišnje pauze, gradske vlasti odlučile su obnoviti ograničene božićne aktivnosti, uključujući ceremoniju paljenja lampica, s ciljem očuvanja tradicije i javnog života u gradu.

Proslave su se odvijale bez uobičajenog priliva stranih posjetilaca. Lokalni vjernici okupili su se na centralnom trgu, uz muzički program i skromnu ponudu, dok je ponoćnu misu u Crkvi Rođenja predvodio jerusalemski latinski patrijarh Pierbattista Pizzaballa.

Općinske vlasti su tokom rata u Gazi znatno smanjile božićne manifestacije, a ograničeno primirje između Izraela i Hamasa spriječilo je dalju eskalaciju sukoba, ali nije dovelo do normalizacije života u regiji.

Slična atmosfera obilježila je i proslave u drugim dijelovima Bliskog istoka, uključujući Siriju, gdje su božićna okupljanja održana uz pojačane sigurnosne mjere. Globalno, Božić se obilježava u različitim okolnostima, pri čemu su brojna obilježavanja protekla uz poruke opreza, solidarnosti i pozive na mir.