Bh. kadetkinje nakon preokreta savladale Dansku na Evropskom prvenstvu

Ali Huremović
bh. kadetkinje nakon preokreta savladale Dansku

Bh. kadetkinje nakon preokreta savladale Dansku rezultatom 71:66 u susretu drugog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se igra u Istanbulu.

Danska je bolje otvorila meč i imala dvocifrenu prednost nakon prve četvrtine (23:12). Izabranice selektora Armela Mujakovića uspjele su do poluvremena smanjiti razliku na samo dva poena (36:34).

U trećoj četvrtini Dankinje su održavale vodstvo, ali su mlade košarkašice Bosne i Hercegovine odigrale sjajno u završnici i posljednju dionicu riješile u svoju korist sa 23:11. Na kraju je upisana vrijedna pobjeda rezultatom 71:66.

Najefikasnija u bh. timu bila je Merjem Karray sa 21 poenom, dok je odličnu partiju pružila i Lamija Talić sa 16 poena i 13 skokova, iako je zbog povrede morala ranije napustiti parket. Kod Danske se istakla Mille Boje Sorensen sa 18 poena.

Naše kadetkinje naredni susret igraju 25. augusta protiv selekcije Norveške.

