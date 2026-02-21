BH Meteo najavio: Rano proljeće stiže već naredne sedmice, temperature i do 21 stepen

RTV SLON
Foto: Freepik

Prema prognozi BH Meteo, od sutra se očekuje postepeno zatopljenje, dok će osjetnije proljetne temperature stići u drugom dijelu naredne sedmice.

“Od sutra, osjetnije u drugom dijelu iduće sedmice dolazi nam rano proljeće. Više sunčanog vremena i osjetno toplije. Dnevne temperature lokalno do 21°C.”, naveli su iz BH Meteo.

Kako su naveli, jutra će i dalje biti relativno hladna, uz moguću lokalnu pojavu mraza, ali će tokom dana temperature postepeno rasti već od sutra.

„Glavnina zatopljenja stiže u drugom dijelu iduće sedmice kada se očekuje više sunčanog vremena, uz dnevne temperature koje bi lokalno mogle dosezati i do 21°C“, saopštili su iz BH Meteo.

Dodaju da su povremena zahlađenja tokom marta i aprila i dalje moguća, ali da se zima u pravom smislu riječi bliži kraju.

„Iako povremeno zahlađenja može biti kroz mart i april, zima u pravom smislu te riječi privodi se kraju“, naveli su iz BH Meteo.

