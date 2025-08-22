BH Pošta privremeno obustavila slanje pošiljki za SAD

BH Pošta je saopćila da se od 22. augusta 2025. godine privremeno obustavlja prijem svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki upućenih na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Ova odluka donesena je nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile ukidanje „De minimus“ bescarinskog tretmana uvoza robe s početkom primjene od 29. augusta 2025. godine.

Ukidanjem dosadašnjeg režima, carina i svi dodatni troškovi morat će biti obračunati i plaćeni prije nego što pošiljka stigne u SAD, bez obzira na vrijednost robe. Takva izmjena značajno mijenja proceduru kod svih poštanskih operatera koji rade prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, a trenutno ne postoje tehnička rješenja za primjenu novih carinskih i tarifnih pravila.

Kako su naveli iz BH Pošte, partnerski zračni prevoznici privremeno su obustavili prevoz svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki za Sjedinjene Američke Države, upravo zbog nemogućnosti provedbe novih propisa.

Iz ove kompanije naglašavaju da, kao i ostali poštanski operateri, ulažu napore da pronađu rješenje koje će omogućiti ponovno uspostavljanje poštanskog prometa i nastavak prijema pošiljki za Sjedinjene Američke Države.