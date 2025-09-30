BH Rescue Challenge prvi put u BiH: Tuzla domaćin međunarodnog takmičenja

Tuzla će 9. oktobra ugostiti prvo takmičenje spašavanja iz saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini – BH Rescue Challenge. Na događaju učestvuju spasilački timovi iz cijele države, u saradnji sa vatrogascima iz Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca, pod nadzorom sudija Svjetske spasilačke organizacije (World Rescue Organization).

Takmičari će imati priliku pokazati svoje sposobnosti u spašavanju unesrećenih iz vozila, razmijeniti iskustva i unaprijediti vještine koje mogu spasiti živote. U okviru Extrication Challenge, timovi od šest članova, sastavljeni od vatrogasaca i medicinara, imaju 20 minuta da izvrše spašavanje prema zadanim scenarijima. Nastup timova prate i ocjenjuju međunarodni sudije.

Događaj će biti održan na lokaciji vatrogasne ispostave Kreka, u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 1, a svi zainteresovani mogu doći i pratiti takmičenje uživo.