Bh. taekwondo reprezentacija otputovala u Kinu na Svjetsko prvenstvo

Najbolji bosanskohercegovački taekwondoisti i njihovi treneri otputovali su u kineski grad Wuxi, gdje će od 24. do 30. oktobra biti održano Svjetsko prvenstvo u taekwondou.

Bosnu i Hercegovinu na ovom prestižnom takmičenju predstavljat će Džejla i Ejla Makaš (TKD Novi Grad Sarajevo), Ada Avdagić (TKD Sarajevo), Džejna Hamzić (TKD Šampion Sarajevo) i Nadina Mehmedović (Taekwondo akademija Tešanj) u ženskoj konkurenciji, dok će muške boje braniti Nedžad i Benjamin Husić (TKD Novi Grad Sarajevo), Ibrahim i Muhamed Đonko te Erol Nući (TKD Mladost).

Reprezentaciju BiH na svjetskoj smotri predvode treneri Haris Husić i Gzim Nući, a dodatnu motivaciju timu donosi i odluka Upravnog odbora Taekwondo saveza Federacije BiH o novčanim nagradama za prvu seniorsku medalju na svjetskim prvenstvima.

Prema toj odluci, sportista koji osvoji medalju – bilo zlatnu, srebrnu ili bronzanu – dobit će nagradu u iznosu od 50.000 KM, dok će treneru pripasti 15.000 KM.

Ova inicijativa ima za cilj dodatno potaknuti uspjehe i afirmaciju taekwondoa u Bosni i Hercegovini, te naglasiti značaj vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni.