BH Telecom u prvih pola godine ostvario najveće prihode i dobit u posljednjoj deceniji

BH Telecom je objavio rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2025. godine, ostvarivši najveći iznos ukupnih prihoda i dobiti prije oporezivanja u posljednjoj deceniji.

Ukupni prihodi iznosili su 273 miliona KM, što je povećanje od 2,6 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Bruto dobit porasla je na 38 miliona KM, što je rast od 1,3 miliona KM. Prihodi od prodaje iznosili su 263,6 miliona KM, dok je EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) dostigla 84 miliona KM, uprkos jakim inflatornim pritiscima.

„Ostvarili smo najbolje polugodišnje rezultate u deset godina i to je pokazatelj da građanima nudimo usluge koje koriste, cijene i preporučuju. U prvih šest mjeseci uložili smo desetine miliona KM u mrežu, povećali brzine interneta, proširili ponudu TV sadržaja i uveli nova digitalna rješenja. Naša ideja je da stalno ulažemo u kvalitet, širimo pokrivenost i korisnicima donosimo više vrijednosti za isti ili niži trošak. To je najbolji recept da zadržimo povjerenje i ostanemo lider na tržištu,“ izjavio je Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma.

Rast prihoda i širenje korisničke baze

Rast prihoda predvodili su mobilna telefonija, integrisane usluge poput Moja TV te povećana prodaja uređaja. Prihodi od korisnika mobilne telefonije porasli su za 3% (3 miliona KM), od Moja TV usluga za 6% (3,4 miliona KM), dok je prodaja uređaja donijela dodatnih 1,4 miliona KM prihoda (rast od 5%).

Broj korisnika usluga premašio je dva miliona, od čega više od 460.000 koristi postpaid pakete mobilne telefonije, a više od 37.000 uživa u pogodnostima optičke mreže, što je rast od 7,1% u odnosu na kraj 2024. godine.

BH Telecom je u prvih šest mjeseci ove godine investirao 32,1 milion KM u proširenje LTE mobilne mreže, izgradnju optičkih mreža i modernizaciju servisa. U mrežnu infrastrukturu dodano je 67 novih baznih stanica, LTE kapacitet proširen na 222 lokacije, a optimizacija mreže provedena na dodatnih 112 lokacija.

„Fokusirani smo na stalno unapređenje korisničkog iskustva kroz tehnološke inovacije i proširenje mrežne pokrivenosti, što je ključ za održivi rast u dinamičnom telekom sektoru. Vjerujem da će kontinuirane investicije i digitalizacija omogućiti BH Telecomu da ostane lider na tržištu i u narednim godinama,“ dodao je Kovačević.

Povećana produktivnost

Kompanija je zadržala snažnu finansijsku stabilnost, s novčanim sredstvima od 379 miliona KM, što je omogućilo i rast prihoda od kamata na oročena sredstva i obveznice za 40% u odnosu na prošlu godinu.

Produktivnost je također poboljšana, operativni prihod po zaposlenom iznosi 89.700 KM, uz smanjenje broja zaposlenih za 0,4%.

Važno je istaknuti i da je uvedena nova eSIM platforma, 24/7 chatbot podrška, digitalna aukcijska platforma i jednostavnije online plaćanje, dok su posebne akcije i popusti, besplatna zamjena SIM kartica i poklon uređaji dodatno približili usluge korisnicima.

„BH Telecom mora ostati stub digitalne transformacije i društvenog razvoja u BiH. Zato je svaka naša naša investicija i usluga usmjerena ka stvaranju održivih vrijednosti, s potpunom odgovornošću prema građanima, korisnicima, ekonomiji i zajednici u cjelini,“ zaključio je Amel Kovačević.