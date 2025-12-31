BHRT pobjednik na sudu: RTRS mora isplatiti više od 2.5 miliona KM

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, postupajući po tužbi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine protiv Radio-televizije Republike Srpske zbog potraživanja sredstava od prikupljene RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2023. godine, donio je presudu kojom je utvrđeno da je zahtjev BHRT-a djelimično osnovan u iznosu od 3.357.002,18 KM. Istovremeno, sud je u cijelosti priznao potraživanje RTRS-a po osnovu troškova prikupljanja RTV takse u iznosu od 841.187,43 KM, te izvršio prebijanje međusobnih potraživanja dviju strana.

RTRS mora isplatiti više od 2,5 miliona KM uz kamate

Presudom je RTRS obavezana da BHRT-u isplati 2.515.814,75 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja presude, 29. decembra 2025. godine, pa do konačne isplate.

Uz to, RTRS je dužna snositi i troškove parničnog postupka u iznosu od 11.452,37 KM, koje mora isplatiti u roku od 30 dana, u suprotnom slijedi prinudno izvršenje.

Riječ je o prvoj presudi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci kojom je, nakon odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH, potvrđeno pravo Radiotelevizije Bosne i Hercegovine na dio prihoda od RTV takse koju RTRS prikuplja na teritoriji Republike Srpske, a koju ranije nije raspoređivala u skladu sa zakonom.

Mogućnost žalbe

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci, i to u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je, u zahtjevima upućenim nadležnim institucijama na dan održavanja protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH, 27. novembra 2025. godine, zatražila od predsjednika VSTV-a BiH da javno objasni razloge zbog kojih sudovi u Republici Srpskoj odgađaju donošenje presuda u predmetima između BHRT-a i RTRS-a, postupajući suprotno odluci Ustavnog suda BiH broj AP-4567/23 od 27. marta 2025. godine.

Sporovi BHRT-a i RTRS-a

U odgovoru koji je danas zaprimljen, navedeno je da je VSTV, imajući u vidu da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće, zatražio od nadležnih sudova informacije o trenutnom statusu predmeta koji se odnose na sporove između BHRT-a i RTRS-a.

Iz BHRT-a je saopćeno i da VSTV ima ulogu regulatornog pravosudnog tijela koje na strateškom nivou osigurava poštivanje principa efikasnosti, kvaliteta, nezavisnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa, te da u tom okviru vrši nadzor nad radom pravosudnih institucija.