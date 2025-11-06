BiH i Austrija jačaju vojnu saradnju kroz bilateralne konsultacije

Ali Huremović
Pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović i pomoćnik ministra odbrane BiH za upravljanje personalom Sead Muratović predvodili su delegaciju Ministarstva odbrane BiH koja je 5. novembra 2025. godine održala bilateralne konsultacije s predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Austrije.

Austrijsku delegaciju predvodili su glavni sekretar Ministarstva odbrane Republike Austrije Arnold Kammel, šef Odjeljenja za vojnu diplomatiju brigadir Roland Stromberger i austrijski vojni ataše u BiH brigadir Christian Hahn.

Na sastanku je ocijenjeno da je bilateralna vojna saradnja Bosne i Hercegovine i Austrije na izuzetno visokom nivou, te su razmatrani modaliteti za njeno dalje unapređenje. Pomoćnici ministra Šajinović i Muratović posebno su izrazili zahvalnost zbog mogućnosti školovanja kadeta iz BiH na prestižnoj Terezijanskoj vojnoj akademiji u Austriji, što, kako je istaknuto, značajno doprinosi profesionalnom razvoju mladih oficira.

Tokom razgovora naglašena je i važna uloga austrijskih oružanih snaga u okviru misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, kao i značaj razmjene iskustava između eksperata dvije države u različitim oblastima odbrambenog sistema.

Konsultacije su obuhvatile i teme daljnje saradnje u sklopu regionalnog formata „Graz-Krems“, stručne razgovore o nasljeđu vojne istorije, te planiranje zajedničkih seminara o kontroli naoružanja u saradnji s Institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja (UNIDIR).

Predstavnici austrijskog Ministarstva odbrane istakli su da saradnju s Bosnom i Hercegovinom smatraju važnim doprinosom stabilnosti i jačanju sigurnosti u cijelom regionu.

