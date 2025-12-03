BiH i dalje ne provodi presude Suda u Strasbourgu: VKBI upozorava na duboku diskriminaciju

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca podsjeća da presude Evropskog suda za ljudska prava, počevši od predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, jasno nalažu uklanjanje diskriminacije koja pogađa građane koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Naknadne presude proširile su obavezu države i na uklanjanje diskriminacije pripadnika konstitutivnih naroda koji ne žive u entitetu označenom kao njihovom „odgovarajućom“ teritorijom, čime je potvrđeno da postojeći ustavni okvir ograničava jednaka građanska prava.

Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina više puta upozorena na moguće sankcije zbog ignorisanja sudskih odluka, uključujući i riskiranje pozicije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. U saopćenju se naglašava da provođenje presuda podrazumijeva izmjene ustavnih odredbi koje se mogu usvojiti isključivo dvotrećinskom saglasnošću u Parlamentarnoj skupštini. Te izmjene značile bi stvarno približavanje evropskim standardima ravnopravnosti i bile bi ključni korak ka euroatlantskim integracijama.

Uprkos tome, prema ocjeni VKBI-ja, političke stranke koje su godinama na vlasti nisu pokazale spremnost da preuzmu ovu obavezu, ali ni značajan dio opozicije nije ponudio jasnu volju da otvori ovaj proces. Dodatno zabrinjava što i međunarodni akteri sve rjeđe insistiraju na provedbi presuda, iako je riječ o temeljnom pitanju demokratije i funkcionalnosti države. Kao rijetke izuzetke navode se organizacije civilnog društva koje kontinuirano ukazuju na nužnost promjena.

Vijeće poziva nosioce javnih funkcija, Ured visokog predstavnika i Delegaciju EU da pitanja ustavne i zakonske diskriminacije stave među svoje prioritete, jer predstojeći izborni ciklus ne smije postati izgovor za nastavak odlaganja. VKBI naglašava da će, zajedno s partnerskim organizacijama, nastaviti insistirati na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao jednom od ključnih preduslova za stvaranje pravednijeg političkog sistema u Bosni i Hercegovini