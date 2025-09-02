Razmatra se igranje utakmice BiH – Izrael u Mostaru bez publike

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatra mogućnost da predstojeća utakmica mladih nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Izraela, zakazana za petak u Mostaru, bude odigrana bez prisustva gledatelja.

– Odluka o eventualnoj zabrani prisustva gledatelja još nije donesena. O konačnoj odluci javnost će biti pravovremeno obaviještena – saopćeno je iz MUP-a HNK.

Utakmica će i bez te mjere zahtijevati snažne sigurnosne aranžmane.

– U vezi s predstojećom utakmicom mladih reprezentacija BiH i Izraela, nadležna policijska uprava poduzet će mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u cilju osiguranja javnog reda i mira i sigurnosti svih sudionika – naveli su iz Ministarstva.