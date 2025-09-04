BiH na poluvremenu vodi protiv Gruzije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je odlično prvo poluvrijeme u duelu protiv Gruzije i na odmor otišla s prednošću od 47:35. Naši košarkaši su tokom većeg dijela prvog poluvremena kontrolisali igru, nametnuli ritam i agresivnom odbranom uspjeli zaustaviti glavne adute protivnika.

U napadu je ekipa igrala raznovrsno, uz dobru realizaciju šuteva i sigurnu tranziciju, što im je donijelo dvocifrenu prednost. Borbenost i energija bile su ključni faktor, a publika je imala priliku vidjeti maksimalno angažovanu reprezentaciju.

Pred nastavak utakmice, BiH ima značajnu zalihu poena, ali će za pobjedu biti potrebna ista koncentracija i tempo kao u prvom dijelu susreta.