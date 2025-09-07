Poljska slavila, BiH završila nastup na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na Eurobasketu u osmini finala. Bilo je neizvjesno do samog kraja ali ipak naši Zmajevi su poraženi su od Poljske rezultatom 80:72.

Bh. tim otvorio je utakmicu u sjajnom ritmu. Na krilima Jusufa Nurkića poveli su 13:2 i tokom prve četvrtine održavali prednost koja se nije spuštala ispod pet poena. Na prvu pauzu otišlo se s rezultatom 23:14.

Poljska je sredinom druge dionice uspjela prići na samo poen zaostatka (34:33), ali je John Roberson preuzeo odgovornost i sa dvije vezane trojke vratio prednost BiH. Na poluvremenu semafor je pokazivao 44:40 u korist bh. reprezentacije.

Treća četvrtina donijela je preokret – Poljska je stigla do prvog vodstva na susretu (57:56), a u odlučujućih deset minuta ušlo se s minimalnom prednošću Poljaka od 62:60.

U završnici meča rivali su zadržali kontrolu. Presudan trenutak desio se kada je Roberson, jedan od najboljih igrača naše selekcije, zbog povrede morao napustiti parket. Poljska je to iskoristila, mirno privela utakmicu kraju i izborila plasman u četvrtfinale gdje će odmjeriti snage s Turskom.

U redovima BiH najefikasniji su bili Jusuf Nurkić s 20 poena, sedam skokova i tri asistencije, te John Roberson sa 19 poena, četiri skoka i jednom asistencijom. Kod Poljske se istakao Jordan Loyd sa 28 poena, dok je Mateusz Ponitka upisao double-double učinak od 19 poena i 11 skokova.