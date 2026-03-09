BIHAMK: Akcijsko sniženje iznosa članarine za žene!

U okviru promotivnih aktivnosti za 8. mart – Dan žena, iz BIHAMK-a nude akcijsko sniženje iznosa članarine samo za žene, koja osigurava pomoć na cesti u Bosni i Hercegovini, regiji ili na teritoriji čitave Evrope (u ovisnosti od paketa).

BIHAMK je sinonim za pomoć i prijatelja na cesti više od 75 godina, koji nakon poziva na jedinstveni broj 1282 obezbjeđuje pomoć sa mehaničarima i posebnim vozilima osposobljenim za popravak kvara na licu mjesta. Sa kvalitetnom mrežom saradnika pokrivaju teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, a u partnerstvu sa srodnim organizacijama pokrivaju i druge zemlje, kao i čitavu Evropu!

Kvar se može dogoditi bilo kad i bilo gdje

Svi smo svjesni da neugodnosti koje može izazvati često potpuno banalan kvar na automobilu tokom putovanja, mogu biti izuzetno velike ukoliko prije putovanja ne „predvidimo“ takvu mogućnost. Bez obzira da li vozite na kraće relacije ili izvan države, kvar se može dogoditi bilo kada i bilo gdje. To potvrđuje slučaj članice BIHAMK-a Edine, kojoj je zatrebala intervencija na putu od Sarajeva do Zenice, Klikom na fotografiju ispod pogledajte video.

Tu je i iskustvo Mašala Belme, koje možete pogledati klikom na fotografiju ispod.

Ne propustite priliku kupiti članarinu po sniženoj cijeni u promotivnom periodu (do 10. 3). Paketi, pored pomoći na cesti, osiguravaju i pomoćne usluge pokrivanja troškova poput rent-a-cara, smještaja ili povratka kući, te pokrivanje medicinskih troškova nastalih na putu.

Uz sve pakete ostvarujete i mnoge uštede u sklopu programa BONUS.

Početne cijene bilo koje navedene vrste pomoći kreću se od 100 eura i više, a BIHAMK članovi usluge imaju besplatno u okviru paketa.

Omogućili smo učlanjenje, kao i produženje članstva putem interneta po akcijskim cijenama OVDJE. Popust će se obračunati nakon što odaberete spol “Ženski”.

Osim putem interneta, učlaniti se/produžiti članstvo možete i u svim BIHAMK poslovnicama, auto-moto klubovima i kod BIHAMK-ovih automehaničara.

Život je putovanje, a putovanje je uvijek lakše uz BIHAMK, jer kada vam pomoć zatreba, BIHAMK je prijatelj koji je uvijek u blizini!

“Uvjerite se, vrijedi biti članica!” – poručuju iz BIHAMK-a.