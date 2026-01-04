BIHAMK: Ne putujte bez prijeke potrebe

RTV SLON
Karaula/ Foto: BIHAMK cam

Intenzivne snježne padavine u Bosni i Hercegovini značajno su pogoršale stanje na cestama, upozoravaju iz BIHAMK-a. Snijeg bez prestanka pada u većem dijelu zemlje, posebno u višim i planinskim predjelima, zbog čega je saobraćaj otežan ili povremeno obustavljen, a vozačima se savjetuje da putovanja odgode ukoliko nisu nužna.

Tokom dana mehaničari, vozači, dispečeri i operateri BIHAMK-a bili su maksimalno angažovani na pružanju pomoći na cestama. Najčešće intervencije odnosile su se na izvlačenje vozila koja su sletjela s kolovoza, prijevoz vozila učesnika saobraćajnih nezgoda, paljenje automobila, zamjenu akumulatora i druge vrste tehničke pomoći koje su bile neophodne zbog teških zimskih uslova.

Posebno zahtjevna vožnja zabilježena je na planinskom prevoju Karaula, na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla, gdje su problemi počeli već u ranim jutarnjim satima. Intenzivne snježne padavine otežavaju saobraćaj u većem dijelu zemlje, naročito u višim planinskim predjelima. Na pojedinim magistralnim dionicama obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, dok se putnička vozila kreću otežano.

Zbog snijega i zimskih uslova preporučuje se upotreba lanaca za teretna vozila na planinskim prevojima Karaula, Nišići, Makljen, Mlinište, Borova Glava i Čemerno.

Problemi su zabilježeni i na graničnim prelazima. Zbog zimskih uslova u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila s prikolicom i šlepere. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se bilježi pojačan promet, uz zadržavanja do 30 minuta.

Prema najavama meteorologa, nestabilno vrijeme očekuje se i u narednim danima. Prognozirane su nove, intenzivne snježne padavine, dok se za pojedine dane najavljuje i pojava ledene kiše, što predstavlja poseban rizik za sve učesnike u saobraćaju. Takvi vremenski uslovi mogu dovesti do naglog pogoršanja stanja na cestama, stvaranja poledice, smanjene vidljivosti i čestih zastoja.

U višim planinskim predjelima, ali i na pojedinim magistralnim i regionalnim pravcima, saobraćaj bi mogao biti povremeno obustavljan ili dodatno ograničavan, posebno za teretna motorna vozila.

Iz BIHAMK-a na kraju apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Ukoliko nemate prijeku potrebu, preporučuje se da tokom ove sedmice odgodite putovanja, posebno preko planinskih prevoja i u noćnim satima. Prije polaska savjetuje se informisanje o trenutnom stanju na cestama, korištenje zimske opreme i praćenje preporuka nadležnih službi, jer sigurnost svih učesnika u saobraćaju mora biti na prvom mjestu.

