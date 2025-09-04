BIHAMK: Pojačan saobraćaj u gradskim zonama

Jutro je mjestimično maglovito, naročito u kotlinama i uz riječne tokove. Trenutno je pojačan saobraćaj u gradskim zonama, što je uobičajeno za jutarnje sate.

Iz IC BiHAMK-a apeluju na vozače da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).