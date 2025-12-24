Vrhbosanski nadbiskup i metropolit Tomo Vukšić, mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić i banjolučki biskup Željko Majić uputili su zajedničku božićnu poruku vjernicima u Bosni i Hercegovini.

U poruci za Božić 2025. godine biskupi podsjećaju da se proslava Isusova rođenja ove godine odvija u jubilarnoj godini te ističu kako „Božić nije samo spomendan nego živi susret: Bog koji ulazi u ljudsku povijest kao nemoćno Dijete, ali svemoćno u ljubavi“.

Govoreći o jubilarnoj godini, navode da su se vjernici „s velikom radošću pridružili općoj proslavi“, hodočastili u jubilarne crkve, pristupali sakramentu pomirenja i činili djela milosrđa prema ljudima u potrebi. Posebno su istaknuli jubilarno hodočašće hrvatskih katolika u Rim te audijenciju sa Svetim Ocem na Trgu svetoga Petra, što su nazvali „rijetkim darom i ohrabrenjem za naš narod“.

U nastavku poruke naglašavaju da obilježavanje jubileja ima puni smisao samo ako potiče na novo stvaranje i odgovore na izazove sadašnjeg trenutka. Podsjećaju i na Papine riječi hrvatskim hodočasnicima o živosti vjere hrvatskoga naroda te poruku da „vjera raste i jača onda kada se dijeli“.

Središnji dio božićne poruke posvećen je pozivu na djelovanje, mir i zaštitu temeljnih vrijednosti. Biskupi upozoravaju na nasilje nad ženama i djecom, rast femicida i ugroženost djece u obitelji, školi i digitalnom prostoru, naglašavajući da „svako dijete ima pravo na sigurnost, dostojanstveno odrastanje i okruženje koje ga štiti“. Posebno ističu i poruku o zaštiti života od začeća, navodeći podatke o broju pobačaja u svijetu i demografskim pokazateljima u Bosni i Hercegovini.

Na kraju poruke biskupi, zajedno s Papom, pozivaju vjernike da „s radošću prenesu novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale našu dugu povijest i kulturu“ te svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima čestitaju Božić uz želju „mirnih i blagoslovljenih dana u novoj 2026. godini“.