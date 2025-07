Boce nade: Stanovnici Sjeverne Afrike bacaju flašice sa namirnicama u nadi da će one stići u Gazu

Egipćani, Libijci, Tunižani i Alžirci, potreseni slikama gladi iz Gaze, pokrenuli su simboličnu akciju pod nazivom „Od mora do mora – boce nade za Gazu“.

U sklopu inicijative, plastične boce od jedne i dvije litre pune se rižom, lećom i drugim suhim namirnicama, a zatim se puštaju u Sredozemno more s nadom da će ih morske struje odnijeti prema Gazi.

Učesnici ove akcije ističu da se radi o očajničkom pokušaju da se zaobiđe blokada koju provodi Izrael, a koja sprječava prolazak humanitarne pomoći dok stanovništvo u Gazi gladuje. Poziv je upućen i građanima drugih zemalja koje izlaze na Sredozemno more, uključujući Libiju, Tunis, Alžir i Maroko, da se pridruže ovoj gesti solidarnosti.

Inicijativa je, prema izvještajima arapskih medija, inspirisana konceptom poruke u boci. Pokretač ideje je egipatski inženjer i akademik koji živi u Japanu, a koji je na društvenim mrežama objasnio kako pravilno pripremiti i usmjeriti boce, uzimajući u obzir morske struje. Prema njegovim riječima, kontejneri od 25 litara mogu nositi do osam kilograma hrane i, ako se puste iz oblasti poput Damiette ili Port Saida, mogli bi stići do Gaze u roku od tri do četiri dana.

Videozapisi ljudi koji s obale bacaju boce s hranom proširili su se internetom, a mnogi ih smatraju iskrenim izrazom solidarnosti u vrijeme kada vladine institucije ne djeluju. Istovremeno, pojavljuju se i pozivi da ovakve simbolične akcije prerastu u konkretan pritisak na međunarodnu zajednicu i podršku pouzdanim humanitarnim organizacijama.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada više od 100 humanitarnih organizacija upozorava na masovnu glad u Gazi, dok su stotine kamiona pomoći zaglavljene na granici s Egiptom. Prema podacima UN-a, više od hiljadu Palestinaca ubijeno je pokušavajući doći do hrane otkako su u maju operacije preuzeli američko-izraelski humanitarni kanali.

Organizacije poput Save the Children, Oxfam i Ljekari bez granica upozoravaju da njihovi timovi u Gazi također umiru od gladi. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus, izjavio je da je pothranjenost u Gazi „namjerno izazvana“, dok izraelske snage nastavljaju ofanzivu.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, od oktobra 2023. u izraelskim napadima ubijeno je više od 59.000 Palestinaca, a pretpostavlja se da je stvarni broj žrtava još veći jer mnogi i dalje leže ispod ruševina.