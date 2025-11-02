Bosna i Hercegovina i NATO jačaju partnerstvo kroz usvajanje ITPP-a

RTV SLON
Foto: Fena

Usvajanjem Individualno prilagođenog partnerskog programa (ITPP), Bosna i Hercegovina i NATO podigli su saradnju na viši nivo, dajući partnerstvu novi okvir bez prejudiciranja budućeg članstva zemlje u Savezu, potvrđeno je iz NATO-a za Fenu.

„Odluka o eventualnom pristupanju ostaje isključivo suvereno pravo državnih institucija Bosne i Hercegovine“, poručeno je iz Saveza.

Program se ne bavi pitanjem državne imovine, ali obrambena imovina ostaje važan dio reformi sektora odbrane koje NATO nastavlja podržavati.

Novi okvir saradnje i regionalni kontekst

Iz NATO-a podsjećaju da je ITPP uveden 2021. godine kao glavni instrument za koordinaciju saradnje s partnerskim državama.

„Svaka partnerska država već je prešla ili se očekuje da će preći na ovaj novi okvir saradnje, dok je Srbija trenutno u procesu prelaska na ITPP“, navedeno je.

Usvajanjem ovog dokumenta u oktobru ove godine, Bosna i Hercegovina je, kako se navodi, napravila značajan iskorak u partnerskim odnosima s Alijansom.

„Važna prekretnica u partnerstvu BiH i NATO-a“

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska istakla je da usvajanje programa predstavlja „važnu prekretnicu u daljnjem razvoju našeg dugogodišnjeg partnerstva“.

„Pojedinačno prilagođeni program partnerstva usmjeren je na područja u kojima Bosna i Hercegovina i NATO prepoznaju da njihova saradnja može donijeti dodatnu vrijednost i obostranu korist, primjerice u modernizaciji Oružanih snaga BiH, obrazovanju u oblasti odbrane, naučnoj saradnji i upravljanju katastrofama“, pojasnila je Šekerinska.

Dodala je da je ITPP konkretan dokaz snažnog partnerstva koje koristi svim građanima Bosne i Hercegovine i odražava predanost NATO-a sigurnosti BiH i stabilnosti regije.

Partnerstvo po zahtjevu BiH institucija

Iz Saveza naglašavaju da saradnja s Bosnom i Hercegovinom, kao i sa svim partnerima, proizlazi iz zahtjeva državnih vlasti BiH, te da upravo one određuju njen obim i budući razvoj.

„Usvajanjem ITPP-a potvrđen je kontinuitet saradnje BiH i NATO-a, kao i predanost zajedničkim sigurnosnim ciljevima“, navodi se u odgovoru NATO-a, uz naglasak da odluka o članstvu ostaje isključivo u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

BiH

Visoka predstavnica EU i potpredsjednica EK Kaja Kallas sutra u posjeti...

Vijesti

Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

Vijesti

Značajan uspjeh bh. istraživača u Indiji

BiH

Frontex pokrenuo prvu operaciju u punom obimu u Bosni i Hercegovini

BiH

Visoka predstavnica EU Kaja Kallas stiže u BiH

BiH

Bećirović u Parizu: Francuska nastavlja snažno podržavati BiH

BiH

Visoka predstavnica EU i potpredsjednica EK Kaja Kallas sutra u posjeti BiH

Vijesti

Užas u Velikoj Britaniji: Devet osoba teško ranjeno u napadu nožem u vozu

Istaknuto

Danas protestna šetnja u Tuzli zbog slučaja iskorištavanja maloljetnica

Istaknuto

FK Sloboda danas protiv NK Jedinstvo

Istaknuto

Halilagić: Razočaravajuće je da pojedinci iz sistema mogu biti izvršitelji gnusnih (ne)djela

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]