Bosna i Hercegovina i NATO jačaju partnerstvo kroz usvajanje ITPP-a

Usvajanjem Individualno prilagođenog partnerskog programa (ITPP), Bosna i Hercegovina i NATO podigli su saradnju na viši nivo, dajući partnerstvu novi okvir bez prejudiciranja budućeg članstva zemlje u Savezu, potvrđeno je iz NATO-a za Fenu.

„Odluka o eventualnom pristupanju ostaje isključivo suvereno pravo državnih institucija Bosne i Hercegovine“, poručeno je iz Saveza.

Program se ne bavi pitanjem državne imovine, ali obrambena imovina ostaje važan dio reformi sektora odbrane koje NATO nastavlja podržavati.

Novi okvir saradnje i regionalni kontekst

Iz NATO-a podsjećaju da je ITPP uveden 2021. godine kao glavni instrument za koordinaciju saradnje s partnerskim državama.

„Svaka partnerska država već je prešla ili se očekuje da će preći na ovaj novi okvir saradnje, dok je Srbija trenutno u procesu prelaska na ITPP“, navedeno je.

Usvajanjem ovog dokumenta u oktobru ove godine, Bosna i Hercegovina je, kako se navodi, napravila značajan iskorak u partnerskim odnosima s Alijansom.

„Važna prekretnica u partnerstvu BiH i NATO-a“

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska istakla je da usvajanje programa predstavlja „važnu prekretnicu u daljnjem razvoju našeg dugogodišnjeg partnerstva“.

„Pojedinačno prilagođeni program partnerstva usmjeren je na područja u kojima Bosna i Hercegovina i NATO prepoznaju da njihova saradnja može donijeti dodatnu vrijednost i obostranu korist, primjerice u modernizaciji Oružanih snaga BiH, obrazovanju u oblasti odbrane, naučnoj saradnji i upravljanju katastrofama“, pojasnila je Šekerinska.

Dodala je da je ITPP konkretan dokaz snažnog partnerstva koje koristi svim građanima Bosne i Hercegovine i odražava predanost NATO-a sigurnosti BiH i stabilnosti regije.

Partnerstvo po zahtjevu BiH institucija

Iz Saveza naglašavaju da saradnja s Bosnom i Hercegovinom, kao i sa svim partnerima, proizlazi iz zahtjeva državnih vlasti BiH, te da upravo one određuju njen obim i budući razvoj.

„Usvajanjem ITPP-a potvrđen je kontinuitet saradnje BiH i NATO-a, kao i predanost zajedničkim sigurnosnim ciljevima“, navodi se u odgovoru NATO-a, uz naglasak da odluka o članstvu ostaje isključivo u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.