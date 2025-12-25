Božićno obilježavanje na Trgu slobode odgođeno zbog lošeg vremena

Planirano obilježavanje Božića na Trgu slobode, koje su u organizaciji Grada Tuzle i Turističke zajednice grada Tuzle najavili za danas u 12 sati, otkazano je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Novi termin održavanja programa je petak, 26. decembra 2025. godine u 14 sati. Posjetitelje će tada zabavljati članovi i članice GKUD „Bosna“ te Udruge „Srce Husina“ i Aktiva žena Husino Tuzla, uz prigodne domaće kolače i kuhano vino, u povodu katoličkog Božića.

Organizatori zahvaljuju građanima na razumijevanju, te svima koji slave čestitaju Božić uz želje za mir, zdravlje i blagostanje.