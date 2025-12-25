Božićno obilježavanje na Trgu slobode odgođeno zbog lošeg vremena

Adin Jusufović
bozic
Foto: Tuzlainfo.ba

Planirano obilježavanje Božića na Trgu slobode, koje su u organizaciji Grada Tuzle i Turističke zajednice grada Tuzle najavili za danas u 12 sati, otkazano je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Novi termin održavanja programa je petak, 26. decembra 2025. godine u 14 sati. Posjetitelje će tada zabavljati članovi i članice GKUD „Bosna“ te Udruge „Srce Husina“ i Aktiva žena Husino Tuzla, uz prigodne domaće kolače i kuhano vino, u povodu katoličkog Božića.

Organizatori zahvaljuju građanima na razumijevanju, te svima koji slave čestitaju Božić uz želje za mir, zdravlje i blagostanje.

pročitajte i ovo

Vijesti

Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Tuzla i TK

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle uputili božićnu čestitku

Tuzla i TK

Irfan Halilagić uputio božićnu čestitku

Vijesti

Biskupi Katoličke Crkve u BiH uputili božićnu poruku: „Božić nije samo...

Magazin

Božićna prehrana: Kako se ne udebljati u decembru i tokom praznika?

Vijesti

Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu

Istaknuto

Forto: Naredne godine fokusiramo se na brži internet i 5G mrežu

Istaknuto

Žestoka reakcija UIO: Poreska uprava nije prilagodila svoj informacioni sistem

Vijesti

FBiH uvodi obavezni elektronski potpis za poreze

Vijesti

Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Vijesti

Kraj prevarama pri kupovini auta: EU uvodi strožije mjere!

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]