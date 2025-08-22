Brdska autotrka Tuzla 2025: Najavljena obustava saobraćaja

Policijska uprava Tuzla obavijestila je javnost da će se brdska autotrka Tuzla 2025 održati 23. i 24. augusta 2025. godine, u vremenu od 8 do 20 sati. Organizator manifestacije je Auto klub „4X4“ iz Sarajeva, a trka će se voziti na putnom pravcu Tuzla – Dokanj – Šibošnica, tačnije na dionici od Osnovne škole „Dokanj“ do lovačkog doma „Stara Majevica“.

Zbog održavanja trke, saobraćaj na pomenutoj dionici bit će u potpunosti obustavljen u navedenim danima i satima, te će se odvijati alternativnim pravcima. Policijske patrole bit će raspoređene u blizini starta i cilja trke, gdje će zajedno s redarima organizatora usmjeravati vozače prema obilaznicama.

Iz Policijske uprave Tuzla apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da poštuju upute policijskih službenika i redara kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika ovog sportskog događaja.

