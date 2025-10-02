Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 72

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 72, saopćili su spasioci. Zvaničnici navode da su prioritet sada stotine povrijeđenih i hiljade ljudi koji su ostali bez domova.

Vatrogasci i spasioci u gradu Bogo, blizu epicentra potresa magnitude 6,9 po Richterovoj skali, uspjeli su u srijedu navečer iz ruševina srušenog hotela izvući ženu i njeno dijete. Tokom dana pronađeno je i tijelo još jedne žene.

Prema podacima nacionalnih vlasti, povrijeđeno je najmanje 294 ljudi, dok je oko 20.000 stanovnika napustilo svoje domove. Na sjeveru otoka Cebu uništeno je gotovo 600 kuća, a zbog brojnih naknadnih podrhtavanja mnogi građani noći provode na otvorenom.

Guvernerka pokrajine Cebu Pamela Baricuatro uputila je hitan apel za pomoć, naglašavajući da pogođenima nedostaje pitke vode, hrane, odjeće i privremenog smještaja, te pozvala volontere da se uključe u distribuciju pomoći.

– Mnoge su kuće uništene i mnogim porodicama je potrebna pomoć za oporavak. Trebaju našu pomoć, molitve i podršku – poručila je Baricuatro putem društvenih mreža.

Predsjednik Filipina Ferdinand Marcos stigao je u četvrtak na otok Cebu zajedno s visokim zvaničnicima kako bi procijenio štetu i koordinirao akcije pomoći.