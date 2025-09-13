Brži prelazak granice: E-gate uređaji uskoro na bh. aerodromima

Putnici na međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci uskoro bi mogli koristiti elektronsku kontrolu putnih isprava (e-gate), što će značajno ubrzati proceduru prelaska granice i smanjiti gužve.

Kako su za Fenu potvrdili s Međunarodnog aerodroma Sarajevo, projekat je pokrenula Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), a povodom toga održan je radni sastanak u Banjoj Luci. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Granične policije BiH, BHANSA-e te međunarodnih aerodroma Sarajevo, Mostar i Banja Luka. Tema razgovora bila je „Uvođenje automatiziranih sistema kontrole granica – ABC ili e-Gate“, a dogovoreno je formiranje timova koji će pripremiti pilot-projekat i aplikaciju za finansiranje iz fondova EU.

– „Prema dogovorenim nadležnostima, Aerodrom Sarajevo će obezbijediti sve tehničke preduslove za postavljanje opreme, uključujući instalacije i prilagodbu prostora, dok će nabavka i integracija uređaja sa IDDEEA sistemom biti u nadležnosti Granične policije BiH“ – navode iz Aerodroma Sarajevo.

U Upravi Aerodroma naglašavaju da je protočnost putnika i smanjenje gužvi strateški cilj, te ističu spremnost da, prema prioritetima i raspoloživim sredstvima, razmotre i mogućnost sufinansiranja opreme.

– „E-gate uređaji bi u početnoj fazi bili dostupni za državljane Bosne i Hercegovine, a kasnije se očekuje njihovo proširenje i na strane državljane. Prolazak kroz ovakav sistem traje između 15 i 30 sekundi, dok klasična pasoška kontrola može potrajati i nekoliko minuta, naročito u vrijeme najvećih gužvi. Time se ne samo smanjuju redovi, već se i rasterećuje rad graničnih službenika, koji se mogu usmjeriti na složenije sigurnosne provjere“ – dodaju s Aerodroma Sarajevo.

Automatizirana kontrola pasoša već je standard na velikim evropskim aerodromima poput Frankfurta, Pariza ili Amsterdama, dok se u regiji koristi u Zagrebu i Beogradu. BiH ovim projektom pravi važan korak ka usklađivanju s praksama EU i digitalizaciji javnih usluga, što je dio procesa evropskih integracija.

Potrebu za modernizacijom potvrđuju i brojke – samo u Sarajevu je u prvih sedam mjeseci ove godine registrovano više od 1,2 miliona putnika, dok banjalučki i mostarski aerodrom bilježe stalni rast zahvaljujući novim linijama i dolasku niskotarifnih kompanija.

Iz Aerodroma Sarajevo podsjećaju da je već uveden sistem automatskih vrata za kontrolu putnih karata, koji je ubrzao prolazak putnika i smanjio gužve, te ocjenjuju da bi e-gate za pasoše bio logičan nastavak modernizacije. Automatizacija, ističu, donosi dvostruku korist – putnicima olakšava putovanje, a sigurnosni sistem podiže na viši nivo, zahvaljujući integraciji s bazama podataka i naprednim metodama provjere identiteta.