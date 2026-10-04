U Čeliću član biračkog odbora pisao po glasačkim listićima, udaljen sa biračkog mjesta

Na jednom biračkom mjestu u Čeliću danas je zabilježen incident nakon što je član biračkog odbora, zadužen za izdavanje glasačkih listića, uočen kako hemijskom olovkom piše po listićima i tako ih čini nevažećim.

Prema informacijama iz Izborne komisije Čelić, nepravilnost je primijetio predsjednik biračkog mjesta, nakon čega su dva sporna glasačka listića izuzeta.

Član biračkog odbora potom je, prema instrukciji Centralne izborne komisije BiH, udaljen sa biračkog mjesta.

Iz Izborne komisije Čelić navode da u ovom trenutku nije poznato da li je i koliko takvih glasačkih listića eventualno prošlo kroz skener. O daljnjim koracima čekaju informacije i instrukcije CIK-a.