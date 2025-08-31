Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece u Tuzli od sutra radi i u drugoj smjeni

Menadžment JZNU Dom zdravlja Tuzla donio je odluku da Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata od 1. septembra 2025. godine počinje raditi i u drugoj smjeni.

Radno vrijeme Centra biće od 07.00 do 19.00 sati, svakim radnim danom, dok su neradni dani vikendi i praznici. Ova odluka donesena je kako bi se omogućila veća dostupnost usluga i pružila dodatna fleksibilnost porodicama koje su u potrebi za podrškom.

Uvođenjem druge smjene Centar nastavlja svoju misiju pružanja stručne, pravovremene i kvalitetne pomoći djeci i adolescentima sa psihofizičkim i govornim poteškoćama.