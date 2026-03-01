Čestitka gradonačelnika i predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle povodom 1. marta

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić uputili su zajedničku čestitku građanima povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, naglašavajući historijski značaj ovog datuma.

U poruci su istakli da je 1. mart 1992. godine trajno upisan kao dan kada je potvrđena volja za slobodnom i suverenom državom.

„Prvi mart 1992. godine ostaje trajno upisan kao datum kada je potvrđena volja za slobodnom, suverenom i nezavisnom Bosnom i Hercegovinom – državom ravnopravnih građana i naroda, utemeljenom na dostojanstvu, miru i zajedništvu“, navodi se u čestitki.

Dodali su da se ovaj historijski trenutak danas obilježava s ponosom i osjećajem odgovornosti prema budućnosti. „Danas s ponosom obilježavamo ovaj historijski trenutak koji simbolizira odlučnost da živimo u slobodi i gradimo zajedničku budućnost. Ovaj značajan datum podsjeća nas na snagu jedinstva, hrabrost naših građana i trajne vrijednosti na kojima počiva nezavisna Bosna i Hercegovina“, istaknuto je.

Posebno su naglasili vrijednosti po kojima je Tuzla prepoznatljiva. „Tuzla je oduvijek bila grad otvorenosti, solidarnosti i zajedničkog života. Upravo u tim vrijednostima – antifašizmu, međusobnom poštovanju i uvažavanju različitosti – leži naša najveća snaga. Nastavimo graditi društvo jednakih prilika i okruženje u kojem svaki građanin ima prostor da doprinese razvoju naše zajednice“, poručili su.

U završnici čestitke navodi se: „Neka nas ovaj praznik dodatno ohrabri da zajedno radimo za još pravedniju, uspješniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. Sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!“

