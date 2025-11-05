U požaru u Domu penzionera 11 poginulih, četiri štićenika na mehaničkoj ventilaciji

Prema najnovijim informacijama, u sinoćnjem požaru koji je zahvatio Dom penzionera u Tuzli život je izgubilo 11 štićenika doma, dok je 30 osoba hospitalizovano u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Broj povrijeđenih koji su se do sada javili radi pružanja medicinske pomoći je veći.

Od hospitalizovanih, četiri štićenika Doma nalaze se na mehaničkoj ventilaciji, dok je među povrijeđenim pet vatrogasaca i tri policijska službenika.

Po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uviđajem rukovodi istražni tim Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, uz prisustvo inspektorata za zaštitu od požara, a u rad će biti uključeni i vještaci odgovarajućih struka kako bi se utvrdili uzroci i okolnosti ove tragedije.

Podsjećamo, požar je izbio sinoć oko 20:45 sati na sedmom spratu Doma penzionera. Brzom reakcijom vatrogasaca iz Tuzle, uz pomoć kolega iz okolnih gradova, vatra je lokalizovana oko 22 sata, no posljedice su, nažalost, teške.

U Tuzli je u toku vanredni kolegij gradonačelnika, na kojem su nadležne službe iznijele najnovije informacije i dogovorile daljnje mjere pomoći povrijeđenima i zbrinjavanja korisnika doma.