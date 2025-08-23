Cijene dizela: Nakon više od mjesec dana došlo do korekcija

Nakon više od mjesec dana stagnacije, cijene dizela na pumpama u Tuzli su korigovane. Od danas vozače očekuju nešto niže cijene na pojedinim benzinskim pumpama, a najpovoljnija je trenutno na Bingo Petrolu u Bosanskoj poljani, gdje litar dizela košta 2,21 KM.

Istu cijenu bilježi i pumpa In-Vivo Dizajn u Ljepunicama.

Blago pojeftinjenje zabilježeno je i na Nestro Petrolu, gdje litar dizela sada iznosi 2,31 KM, dok na Petrol BH Oil Company pumpama vozači plaćaju 2,32 KM.

Ovo je prva korekcija nakon dužeg perioda stabilnih cijena.