Cijene goriva u BiH među najnižima u Evropi

Dok građani Islanda trenutno plaćaju najskuplje gorivo u Evropi, čak 2,097 eura za litru 95-oktanskog benzina – Bosna i Hercegovina nalazi se na suprotnom kraju ljestvice, među državama s najpovoljnijim cijenama.

Prema dostupnim podacima, nakon Islanda, najskuplje gorivo bilježe Danska (1,941 €) i Nizozemska (1,904 €), dok se visoke cijene bilježe i u Švicarskoj, Albaniji i Grčkoj. U sredini tabele nalaze se Njemačka (1,642 €), Francuska (1,677 €) i Italija (1,705 €).

BiH pri vrhu po povoljnim cijenama

Bosna i Hercegovina je svrstana među zemlje s najnižim troškovima goriva, s prosječnom cijenom od 1,201 € po litru benzina. Jeftinije gorivo od BiH imaju samo Rusija (0,672 €) i Bjelorusija (0,666 €).

Ovakav podatak izdvaja BiH kao jednu od rijetkih evropskih zemalja u kojoj građani i privreda trenutno plaćaju znatno nižu cijenu goriva u odnosu na evropski prosjek, što u vremenu globalnih poskupljenja predstavlja pozitivnu vijest.

Poređenje sa susjednim državama

U poređenju s regionom, BiH je značajno povoljnija. Hrvatska se s cijenom od 1,482 € po litru nalazi blizu evropskog prosjeka, dok su u Sloveniji i Crnoj Gori cijene nešto niže – 1,443 € i 1,430 €.

Među članicama Evropske unije, najjeftinije gorivo trenutno imaju Bugarska (1,218 €) i Poljska (1,376 €).

Bosna i Hercegovina tako uživa jednu od najnižih cijena goriva na evropskom kontinentu, što je od velikog značaja kako za domaćinstva, tako i za privredu.