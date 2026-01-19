CIK BiH raspisao konkurs za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora

Jasmina Ibrahimović

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama širom BiH.

Kako je navedeno u obavještenju, konkurs je usmjeren na izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu s principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane Izbornim zakonom BiH i tekstom javnog konkursa, te su spremna profesionalno i odgovorno raditi na organizaciji i provođenju izbora.

Detaljni uslovi i način prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH, a rok za podnošenje prijava ističe 30. januara 2026. godine. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane da se na vrijeme informišu i prijave, kako bi dali doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem.

pročitajte i ovo

BiH

CIK BiH odbio dodatne posmatrače “Pod lupom” za ponovne izbore za...

Istaknuto

CIK BiH danas o ponavljanju prijevremenih izbora u entitetu RS

Politika

Trivić upozorava na moguće izborne malverzacije na ponovljenim izborima u RS

Vijesti

CIK prikuplja podatke o raspoloživosti kadra za angažman

Vijesti

CIK naredio ponovno kontrolno brojanje s 51 biračkog mjesta

Politika

Radulović: SDS od CIK-a BiH traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Danas je plavi ponedjeljak: Zašto ga zovu “najdepresivnijim” danom u godini?

Sport

ŽFK Sloboda 2024 Tuzla pustila u rad novu zvaničnu web stranicu

Vijesti

Akcija SIPA-e “Luka”: Uhapšene tri osobe, oduzeta dva kilograma kokaina

Istaknuto

Hitne izmjene zakona: FUP zadržava kadar do 65. godine, uvodi se vanredno unapređenje i preuzimanje iz kantonalnih MUP-ova

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]