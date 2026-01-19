CIK BiH raspisao konkurs za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama širom BiH.

Kako je navedeno u obavještenju, konkurs je usmjeren na izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu s principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane Izbornim zakonom BiH i tekstom javnog konkursa, te su spremna profesionalno i odgovorno raditi na organizaciji i provođenju izbora.

Detaljni uslovi i način prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH, a rok za podnošenje prijava ističe 30. januara 2026. godine. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane da se na vrijeme informišu i prijave, kako bi dali doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem.