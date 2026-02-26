CIK dobija 112 miliona KM za izbore nakon intervencije OHR-a

Kada je prošle godine odlukom visokog predstavnika Christiana Schmidta Centralnoj izbornoj komisiji dodijeljeno 112 miliona KM za uvođenje novih izbornih tehnologija, i to sa računa Centralne banke BiH, činilo se da je finansijski dio posla zatvoren. Ipak, ubrzo su uslijedile nove blokade.

Sredstva su bila planirana budžetom za 2025. godinu, ali CIK, zbog pravnih prepreka i dugotrajnih procedura javnih nabavki, nije uspio provesti cjelokupan postupak niti realizovati potrošnju u predviđenom roku, pa je značajan dio aktivnosti ostao nedovršen.

U međuvremenu su se pojavila tumačenja prema kojima ta sredstva ne mogu biti korištena u 2026. godini jer je riječ o novom budžetskom periodu. Takav stav zauzeo je ministar finansija Srđan Amidžić, čime je, prema navodima, dodatno usporen proces uvođenja novih tehnologija za naredne opće izbore.

Kada je CIK početkom 2026. zatražio prijenos sredstava, zahtjev je odbijen, pa novac formalno nije bio na raspolaganju Komisiji.

Nakon autentičnog tumačenja OHR-a, zamjenik ministra finansija Muhamed Hasanović potpisao je instrukciju kojom je omogućeno prebacivanje sredstava na račun CIK-a, čime je procedura deblokirana.

Podsjećanja radi, ovo nije prvi put da ministar finansija osporava određene procese, s obzirom na to da je sličnih situacija bilo i ranije, uključujući slučaj Viaduct i druge odluke.

Prema planu, CIK će od ukupno 112 miliona KM više od 52 miliona izdvojiti za nabavku opreme poput skenera i kamera, dok je ostatak predviđen za prateće ugovore, logistiku i druge operativne troškove.