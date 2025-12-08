CIK naredio ponovno kontrolno brojanje s 51 biračkog mjesta

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici na osnovu izvještaja Kontrole izbornih rezultata, nalaza Glavnog centra za brojanje i primljenih prigovora, naredila Glavnom centru za brojanje ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića s 51 redovnog biračkog mjesta iz Doboja, Laktaša, Zvornika, Lopara i Ugljevika.

Istom naredbom je Glavnom centru za brojanje naloženo i otvaranje verifikacione vreće 004M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenoj naredbi početi sutra u 10 sati i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje, saopćeno je iz CIK-a BiH.