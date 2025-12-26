CIK prikuplja podatke o raspoloživosti kadra za angažman

Nedžida Sprečaković
CIK BiH odbio zahtjev za obnovu postupka o prijavi SNSD-a za izbore u RS
Foto: Centralna izborna komisija BiH

Centralna izborna komisija BiH započela je aktivnosti na prikupljanju podataka o raspoloživosti potrebnog kadra za angažman u izbornoj administraciji Bosne i Hercegovine, s ciljem realizacije višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH.

Kako je saopćeno iz Centralna izborna komisija BiH, potreba za dodatnim osobljem identifikovana je na osnovu odluke o provođenju projekta koji podrazumijeva uvođenje biometrijske identifikacije birača i optičkih skenera glasačkih listića, kao i jačanje tehničke podrške tokom izbornog dana.

U cilju preliminarne procjene kapaciteta tehničkog kadra, CIK je pripremio upitnik za iskazivanje interesa za rad na poslovima operatera na biometrijskim uređajima i optičkim skenerima, tehničara terenske podrške na dan izbora, te službenika u pozivnom centru koji bi pružali podršku operaterima i terenskim tehničarima.

Općinske i gradske izborne komisije pozvane su da putem društvenih mreža i drugih dostupnih kanala informiraju javnost o ovoj aktivnosti. Također je preporučeno da, radi motivisanja mladih osoba, izborne komisije upute zahtjeve za distribuciju promotivnih materijala i ankete obrazovnim ustanovama, institucijama, udruženjima, službama za zapošljavanje i drugim subjektima koji mogu predstavljati bazu potencijalnih kandidata.

Upitnik za iskazivanje interesa dostupan je putem zvaničnog linka Centralne izborne komisije BiH, koji će biti objavljen uz tekst.

