Cvijanović nije dostavila nephodne materijale za nominaciju Trumpa za Nobelovu nagradu

Nedžida Sprečaković
Netačno je i tendenciozno ono što je izjavila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i što prenosi RTRS. Naime, Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir. Ovo je za Fenu izjavio šef kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Alija Kožljak.

– Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović su samo tražili da se dostave neophodni materijali kako bi se ova tačka uopće mogla uvrstiti u dnevni red. Ali Željka Cvijanović to nije učinila – kazao je Kožljak.

Znači, naglasio je, Predsjedništvo se danas uopće nije izjašnjavalo o ovom prijedlogu, a odgovornost za to ima Željka Cvijanović koja je odbila da se dostavi odgovarajući materijal kako bi seuradile adekvatne pripreme i rasprava o tome.

Najavio je da se detaljnije o ovoj temi govoriti član Predsjedništva BiH Denis Bećirović na press konferenciji koja će biti održana sutra.

