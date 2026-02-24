Zabrana pušenja u zatvorenim prostorima u Federaciji BiH otvorila je niz dilema, a među najčešćima je pušenje električnih cigara i elektronskih cigareta u kafićima, restoranima, kancelarijama i drugim javnim prostorima. Iako su klasične cigarete jasno obuhvaćene zabranom, situacija s elektronskim uređajima nije na prvi pogled jednako jasna.

Važeći zakon u Federaciji BiH pušenje definiše kao radnju koja podrazumijeva sagorijevanje duhanskih ili drugih proizvoda za pušenje, pri čemu nastaje dim koji se oslobađa u zrak i udiše. Upravo ta formulacija je ključna za razumijevanje primjene propisa.

Električne cigare ne funkcionišu na principu sagorijevanja. Kod njih se zagrijava tečnost koja stvara aerosol, odnosno paru, bez procesa izgaranja i bez klasičnog dima. Zbog toga se, striktno prema definiciji iz zakona, njihova upotreba ne može izjednačiti s pušenjem koje uključuje sagorijevanje.

Zakon razlikuje duhanske proizvode za pušenje od bezdimnih proizvoda, kao i nesagorijevajući duhan koji se koristi zagrijavanjem. Električne cigare se u pravilu tretiraju kao posebna kategorija, jer ne sadrže duhan, ali ni kod njih nema procesa gorenja. Ako se zabrana odnosi isključivo na proizvode koji sagorijevaju i stvaraju dim, tada električne cigare formalno ne potpadaju pod tu zabranu.

To, međutim, ne znači da je njihova upotreba automatski dozvoljena svuda. Poslodavci i vlasnici ugostiteljskih objekata imaju pravo internim pravilima zabraniti korištenje električnih cigara u zatvorenom prostoru, bez obzira na zakonsku definiciju pušenja. U praksi, mnogi objekti primjenjuju potpunu zabranu svih nikotinskih i srodnih proizvoda kako bi izbjegli nedoumice i eventualne sankcije.

Dakle, da li je dozvoljeno pušenje električnih cigara u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH zavisi od doslovnog tumačenja zakonske definicije i eventualnih dodatnih odredbi koje se odnose na elektronske uređaje. Prema samoj definiciji koja se oslanja na sagorijevanje i dim, električne cigare ne ulaze u tu kategoriju, ali konačnu riječ u primjeni propisa imaju nadležne institucije i inspekcijski organi.