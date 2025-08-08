Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? Građani podijeljeni, rasprava se rasplamsala na mrežama

Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? To pitanje posljednjih dana gori na društvenim mrežama, gdje je otvorena žustra rasprava među građanima o granicama pristojnosti i urbanog ponašanja u ljetnim mjesecima.

Povod je apel upućen nadležnim službama, u kojem se traži da se ne dozvoljava izlazak posjetiocima jezera u kupaćim kostimima ili bez majice. Kako se navodi, mnogi odmah nakon kupanja uđu u centar grada bez da se presvuku, što izaziva negodovanje kod dijela građana koji smatraju da grad nije plaža.

U poruci koja kruži Facebookom, stoji da trg nije sunčalište, a pješačka zona nije mjesto za japanke i gaće, te da bi, kao što postoje pravila za ulazak u institucije, trebala postojati i osnovna pravila za ponašanje u javnom prostoru. „Ako možeš ući obučen, izađi jednako tako“, poruka je koja je izazvala brojne komentare.

Na drugoj strani, ima i onih koji smatraju da je u pitanju pretjerana strogoća i da ljeto u Tuzli donosi opušteniju atmosferu, posebno jer Panonika ima direktan izlaz u centar grada. Po njima, nošenje majice preko kupaćeg ne bi trebalo biti problem, ali i ističu kako nije nužno uvoditi zabrane.

„Neće kupaći uništiti urbanitet, već mentalitet“, pišu korisnici u komentarima.

Među onima koji traže više reda, naglašava se da ovakva praksa narušava sliku grada i šalje poruku neuređenosti. Tuzla, kažu, zaslužuje da izgleda kao grad, ne kao vašar.

Dok jedni brane pravo na komfor i slobodu, drugi pozivaju na osnovnu kulturu oblačenja. I jedni i drugi, međutim, priznaju da bi jasna pravila i njihova dosljedna primjena možda spriječili slične polemike u budućnosti.

Počinju radovi na sanaciji i uređenju parka “Husinski rudar” u Tuzli