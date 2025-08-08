Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? Građani podijeljeni, rasprava se rasplamsala na mrežama

RTV SLON
Danas rođendan Panonskih jezera, evo kako je nastao najprepoznatljiviji ljetni simbol Tuzle
Foto: RTV Slon/ Tuzla iz zraka

Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? To pitanje posljednjih dana gori na društvenim mrežama, gdje je otvorena žustra rasprava među građanima o granicama pristojnosti i urbanog ponašanja u ljetnim mjesecima.

Povod je apel upućen nadležnim službama, u kojem se traži da se ne dozvoljava izlazak posjetiocima jezera u kupaćim kostimima ili bez majice. Kako se navodi, mnogi odmah nakon kupanja uđu u centar grada bez da se presvuku, što izaziva negodovanje kod dijela građana koji smatraju da grad nije plaža.

U poruci koja kruži Facebookom, stoji da trg nije sunčalište, a pješačka zona nije mjesto za japanke i gaće, te da bi, kao što postoje pravila za ulazak u institucije, trebala postojati i osnovna pravila za ponašanje u javnom prostoru. „Ako možeš ući obučen, izađi jednako tako“, poruka je koja je izazvala brojne komentare.

Na drugoj strani, ima i onih koji smatraju da je u pitanju pretjerana strogoća i da ljeto u Tuzli donosi opušteniju atmosferu, posebno jer Panonika ima direktan izlaz u centar grada. Po njima, nošenje majice preko kupaćeg ne bi trebalo biti problem, ali i ističu kako nije nužno uvoditi zabrane.

„Neće kupaći uništiti urbanitet, već mentalitet“, pišu korisnici u komentarima.

Među onima koji traže više reda, naglašava se da ovakva praksa narušava sliku grada i šalje poruku neuređenosti. Tuzla, kažu, zaslužuje da izgleda kao grad, ne kao vašar.

Dok jedni brane pravo na komfor i slobodu, drugi pozivaju na osnovnu kulturu oblačenja. I jedni i drugi, međutim, priznaju da bi jasna pravila i njihova dosljedna primjena možda spriječili slične polemike u budućnosti.

Počinju radovi na sanaciji i uređenju parka “Husinski rudar” u Tuzli

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. august

Vijesti

Fox News: Sastanak Putina i Trumpa 11. augusta

BiH

U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Vijesti

Ponovno odbijena žalba supruge Radovana Karadžića na američke sankcije

Sport

Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]