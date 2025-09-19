Da li se plaća porez na penzije ili dijelove penzija iz inostranstva?

RTV SLON
Penzioneri - penzije - čekovi
Foto: Federalni zavod PIO/MIO Ček penzionerski

Pitanje da li se plaća porez na penzije iz inostranstva često postavljaju građani Federacije BiH koji ostvaruju pravo na mirovinu van granica naše zemlje. Prema zvaničnim informacijama Porezne uprave Federacije BiH, odgovor je jasan, penzija koju rezident Federacije BiH ostvari u inostranstvu nije oporeziva i na nju se ne plaća porez na dohodak.

To znači da građani koji imaju status rezidenta u Federaciji BiH, a svoju mirovinu primaju iz druge države, ne snose dodatne porezne obaveze prema domaćim propisima. Ova informacija posebno je značajna za veliki broj penzionera koji nakon radnog vijeka provedenog u inostranstvu uživaju penziju živeći u BiH.

Iz Porezne uprave podsjećaju da je važno razlikovati različite vrste prihoda, jer se porez na dohodak u Federaciji BiH obračunava i plaća na određene prihode iz inostranstva, ali penzije ne spadaju u tu kategoriju. Na taj način penzioneri imaju sigurnost da će primati iznos svoje penzije bez umanjenja po osnovu poreza na dohodak u Federaciji BiH.

pročitajte i ovo

Istaknuto

U Gradačcu i Modriči pronađeno oko 23 kilograma marihuane

Istaknuto

Izložba Gomilari večeras u Muzeju Istočne Bosne

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Pronađena opojna droga i rijetko dostupni Crystal meth u operativnim akcijama FUP-a

Istaknuto

ŽFK Sloboda 2024 predstavio ciljeve za novu sezonu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]