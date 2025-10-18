Danas NSRS odlučuje ko će biti v.d. predsjednik RS-a

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske na telefonskoj sjednici, odlučio da će 27. posebna sjednica parlamenta biti održana danas, s početkom u 10.30 sati.

Na dnevnom redu naći će se Prijedlog odluke o privremenom obavljanju neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske, koji su predložili narodni poslanici.

Sjednicom Kolegijuma predsjedavala je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević, u skladu s Poslovnikom o radu i ovlaštenjima koja joj je privremeno prenio predsjednik Nenad Stevandić.

Prema ustaljenoj praksi, kada se predsjednik Narodne skupštine nalazi izvan zemlje, ovlaštenja se prenose na jednog od potpredsjednika koji u tom periodu preuzima sve obaveze i odgovornosti. Stevandić se trenutno nalazi u službenoj posjeti Sankt Peterburgu, zajedno s delegacijom narodnih poslanika.

Podsjećamo, mandat Miloradu Dodiku oduzet je nakon što je presuda Suda Bosne i Hercegovine postala pravosnažna. U političkim krugovima se, kao moguće privremeno rješenje za funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, spominje ime Željke Cvijanović, članice Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.