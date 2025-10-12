Danas potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulice Bosne srebrene u Tuzli

RTV SLON

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavještava građane da će danas biti izvedeni radovi na asfaltiranju i iscrtavanju horizontalne signalizacije u dijelu ulice Bosne srebrene. Radovi će se izvoditi na dionici saobraćajnice koja vodi od semaforizirane raskrsnice kod Hemijske škole pa do rampe, odnosno ulaza na zapadni parking tržnog centra “Omega”.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja na pomenutoj lokaciji. Iz Gradske službe mole građane i učesnike u saobraćaju da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute nadležnih službi.

Stanarima ulice Bosne srebrene preporučuje se da svoje kretanje i parkiranje prilagode dinamici radova, kako bi se omogućio nesmetan i siguran tok asfaltiranja i obilježavanja signalizacije.

Radovi će se izvoditi u okviru redovnog održavanja i unapređenja putne infrastrukture s ciljem poboljšanja sigurnosti i protočnosti saobraćaja u ovom dijelu grada.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Stanje na putevima: Radovi usporavaju vožnju na pojedinim mjestima

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje danas u Tuzli?

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pruženo 220 zdravstevnih usluga

Istaknuto

Igor Janković podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Sloboda

Magazin

Trik koji mijenja sve: Evo kako očistiti filter aspiratora bez ribanja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]