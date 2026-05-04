Danas ročište Tariku Pruscu zbog ubistva novinarke Elme Godinjak

Danas će u Kantonalnom sudu u Sarajevo biti održano ročište Tariku Pruscu, koji se sumnjiči za ubistvo bivše supruge i novinarke Elme Godinjak.

Prema navodima iz istrage, Prusac je u večernjim satima došao ispred stana 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja. Nakon što je izašla iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio vatrenim oružjem i fizički je napao. Potom ju je, kako se sumnja, vezao ljepljivom trakom i s djetetom napustio stan.

Žena je, pokušavajući zaštititi dijete, krenula za njima u haustor zgrade, kada je osumnjičeni ispalio hitac i pogodio je u predjelu stomaka, usljed čega je preminula na mjestu događaja.

Nakon toga, Prusac je pobjegao automobilom koji je kasnije ostavio na lokalitetu Dariva, a zatim se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščaršiji, gdje su ga policijski službenici pronašli i uhapsili.

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je određivanje jednomjesečnog pritvora, navodeći da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, kao i mogućnost uznemirenja javnosti ukoliko bi osumnjičeni bio na slobodi.