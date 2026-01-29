Danas sjednica Skupštine TK, evo šta je na dnevnom redu

Jasmina Ibrahimović
Budžet TK, Skupština TK, Budžet

Danas će se održati 53. sjednica Skupštine Tuzlanskog s početkom u 10 sati u Plavoj sali Bosanski kulturni centar TK u Tuzli.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se 13 tačaka, među kojima su razmatranje i donošenje Zakona o dopuni Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Zastupnici će razmatrati i nacrte Zakona o arhivskoj djelatnosti te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, kao i prijedloge odluka koji se odnose na kreditno zaduženje, izmjene u sastavu radnih tijela Skupštine te imenovanja i razrješenja u Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu je i razmatranje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, izvještaja finansijske revizije JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu sa praćenjem implementacije preporuka do kraja 2024. godine, kao i informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2024. godini.

