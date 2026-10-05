Danas u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 28 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni moguća je magla.

Vjetar će biti slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stepeni, dok se na jugu očekuju temperature do 28 stepeni.

Prema biometeorološkoj prognozi, vremenske prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno vrijeme, uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost, doprinijet će povoljnoj biometeorološkoj slici.

Jutarnje temperature bit će svježije, zbog čega hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima. Tokom dana, s porastom temperature, očekuju se ugodniji vremenski uslovi, a veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.