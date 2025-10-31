Demokratska fronta TK:: Potrebna sistemska zaštita maloljetnika

Ali Huremović
Demokratska fronta Tuzlanskog kantona oglasila se povodom slučaja trgovine ljudima i podvođenja maloljetnica koje su bile smještene u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a u kojem je osam osoba osumnjičeno, među njima i četiri policijska službenika Uprave policije MUP-a TK.

Prema navodima Tužilaštva, djevojčice rođene 2009. godine bile su iskorištavane u svrhu prostitucije, a istraga je pokazala da su osumnjičeni koristili njihovo teško porodično stanje i ranjivost. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene, dok se istraga u ovom predmetu nastavlja.

U povodu ovog slučaja, Demokratska fronta TK izrazila je zgroženost i pozvala na širu društvenu reakciju i reforme koje bi unaprijedile sistem zaštite maloljetnika.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Zgroženi smo dešavanjima vezanim za slučaj zloupotrebe i podvođenja maloljetnica što ukazuje na potrebu uključivanja svih segmenata društva u proces zaštite, društvene brige za sve osjetljive grupe a naročito maloljetnike. Demokratska fronta će nastaviti svakodnevno da opservira i u skladu sa svojim mogućnostima, poduzima adekvatne mjere na unapređenju zaštite maloljetničke populacije uključujući i reformu postojećih zakona i eventualno donošenje novih koji bi unaprijedili status ove kategorije. Ovom prilikom odajemo priznanje nadležnim institucijama MUP-a i Tužilaštva Tuzlanskog kantona povodom otkrivanja počinalaca ovog gnusnog nedjela i njihovom hapšenju, te očekujemo od istih da sa još većom efikasnošću i u budućnosti se suprotstave ovakvim i sličnim zločinima.

