Detalji akcije u TK: Među uhapšenima inspektor iz Kalesije i načelnik krim-policije iz Živinica

Uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog razbojništva u Tuzli

Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona, policijski službenici MUP-a TK jutros su sproveli akciju u kojoj je uhapšeno sedam osoba, među njima i četiri pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova TK, zbog sumnje da su navodili maloljetnice na prostituciju, među kojima su i štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Pretresi su obavljeni na području Živinica, Banovića i Kalesije, a među privedenima su inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralem Halilović, te policijski službenici Dževad Požegić i Jasmin Modrić iz iste uprave.

Kako je potvrđeno iz MUP-a TK, uhapšeni su i N.A. (1984), Z.J. (1964) i S.Š. (1958).
Halilović je, prema dostupnim informacijama, do sada bio na čelu tima za borbu protiv korupcije u okviru Policijske uprave Živinice.

Akcija je rezultat višemjesečne istrage, tokom koje su, prema pisanju portala Istraga.ba, provođene posebne istražne radnje.
Svi uhapšeni terete se za krivično djelo trgovina ljudima, iz člana 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

