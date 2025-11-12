Devizne rezerve BiH povećane na 17,92 milijarde KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju septembra 2025. godine iznosile su 17,92 milijarde KM i na godišnjem nivou su povećane za 1,06 milijardi KM ili 6,3 posto.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju septembra 2025. godine iznosili su 27,79 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 348,3 miliona KM (1,3 posto).

Kreditni rast je registrovan kod sektora stanovništva za 134,2 miliona KM (1,0 posto), kod privatnih preduzeća za 200,2 miliona KM (1,8 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 20,5 miliona KM (5,6 posto). Smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou zabilježeno je kod vladinih institucija za 1,6 miliona KM (0,1posto) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 5 miliona KM (0,7 posto), stoji u komentaru monetarnih kretanja CBBiH za septembar 2025.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u septembru 2025. godine iznosila je 10,2 posto, nominalno 2,58 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,42 milijarde KM (11,2 posto), kod privatnih preduzeća za 820,3 miliona KM (7,8 posto), kod vladinih institucija za 80,1 milion KM (6,6 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 153,5 miliona KM (26,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 107,4 miliona KM (38,3 posto).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju septembra 2025. godine iznosili su 36,23 milijarde KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 189,2 miliona KM (0,5 posto).

Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 116,1 milion KM (0,6 posto), kod privatnih preduzeća za 211,9 miliona KM (2,6posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 43,2 miliona KM (2,3 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 5,9 miliona KM (0,3 posto). Kod depozita vladinih institucija zabilježeno je

smanjenje za 187,8 miliona KM (3,7 posto).

U strukturi depozita stanovništva, najveći dio se odnosi na transakcione račune (49,7 posto), koji su porasli za 0,5 posto, depoziti po viđenju (20,4 posto) su veći za 0,6 posto, dok su oročeni depoziti (29,9 posto) veći za 0,9 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u septembru 2025. godine iznosila je 10,3 posto, što je u apsolutnom iznosu 3,39 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,95 milijardi KM (11,5 posto), u čijoj strukturi su transakcioni računi porasli za 17,3 posto, depoziti po viđenju za 6,1 posto i oročeni depoziti za 6,5 posto. Rast depozita je također zabilježen kod privatnih preduzeća za 764 miliona KM (9,9 posto), kod vladinih institucija za 624,8 miliona KM (14,8 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 71,4 miliona KM (3,6 posto).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za

11,9 miliona KM (0,6 posto).