Direktor Doma penzionera: Na sedmom spratu se nalazila ambulanta

Požar u Domu penzionera Tuzla zavio je grad u tugu. Nesreća se dogodila na sedmom spratu gdje su smješteni korisnici u ambulantnom dijelu objekta. Prema riječima direktora ustanove, veliki broj pacijenata koji su se nalazili u toj zoni evakuirani su na vrijeme i spušteni u prizemlje gdje su im medicinske ekipe i osoblje odmah pružali pomoć.

Direktor je izjavio da je sve što se odvijalo u trenucima nesreće ostavilo snažan utisak na njega, posebno prizori borbe za živote i požrtvovanosti medicinskih radnika koji su pomagali korisnicima. Naglasio je da je noć provela u prisustvu tima na terenu, svjedočeći ljudima kako se bore, kako kolege pokušavaju spasiti svaku osobu i kako je u tim trenucima osjećao moralnu obavezu da preuzme odgovornost.

Ističe da je nakon svega podnio neopozivu ostavku iz moralnih razloga, jer smatra da je situacija pokazala ogromnu odgovornost koju sistem nosi i potrebu da se uradi sve da se slične tragedije više nikada ne dogode. Kako je naglasio on će ostati na poziciji do imenovanja vršioca dužnosti direktora.